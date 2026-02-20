Все дополнительные объёмы памяти по-прежнему будут идти на нужды искусственного интеллекта

Дефицит памяти продолжается, и чтобы облегчить его, производители намереваются начать расширение производства. Wall Street Journal и южнокорейские средства массовой информации сообщают, что компании готовы инвестировать в новые заводы сотни миллиардов долларов.

Изображение: Micron

Самые большие планы по объёму капитальных вложений у компании Micron. Американский производитель памяти собирается вложить $200 млрд. В частности, в городе Бойсе (штат Айдахо) будет построен кампус площадью 450 акров. Объём производства там на 40% превысит нынешний объём производства памяти Micron по всему миру, составляя около 150-200 тысяч пластин в месяц.

В Нью-Йорке предприятие Micron станет крупнейшей частной инвестицией в истории этого штата в размере $100 млрд. Два предприятия в Бойсе должны выйти на полную производственную мощность во второй половине 2027 года. Зато проект в Нью-Йорке будет завершён только к 2045 году, включая в себя четыре завода. Нужно ли к тому моменту будет столько памяти, неизвестно.

Южнокорейская компания SK Hynix планирует проводить тестовые запуски завода в Йонгине в феврале или в марте. Сюда компания инвестирует $85 млрд.

Изображение: Wccftech

Samsung строит завод P4 в городе Пхёнтхэк и намеревается завершить его к последнему кварталу 2026 года.

К сожалению для обычных пользователей, поскольку сектор искусственного интеллекта готов платить за память намного больше потребительского сектора, ждать уменьшения дефицита и цен на компьютеры или смартфоны не приходится.