Американская компания уверена, что к прежней жизни без ИИ дороги нет

Google является одним из основных разработчиков искусственного интеллекта, который к настоящему моменту прочно вошёл в жизнь значительной части населения планеты. В новом отчёте американская компания рассказала, как она планирует развивать нейросети и какие действия будет предпринимать в плане защиты пользователей.

В отчёте говорится, что, как обычные пользователи, так и компании в разных странах, уже не просто экспериментируют с данной технологией, но и используют её в каждодневных процессах. Это уже не технология будущего, а наступившая реальность. Говорится о применении ИИ при проведении научных работ, в клинической медицине, в вайб-кодинге, когда от человека требуется только правильно поставить задачу и получить программный код.

Google уделяет внимание техническим аспектам безопасности своего чат-бота Gemini. В частности, было сказано о строгих проверках перед распространением модели Gemini 3. Компания собирается включить агентные возможности искусственного интеллекта в состав своего самого популярного в мире браузера Chrome. Для многих пользователей браузер является основным приложением, поэтому защита данных здесь особенно важна.

Отдельным вопросом являются промпт-инъекции, когда злоумышленники находят способ отправить вредоносные инструкции, направленные против пользователей. Для защиты Google создаёт механизм Alignment Critic, который призван блокировать подозрительные действия.

Убедившись в защищённости пользователей, при помощи искусственного интеллекта Google надеется ускорить научно-технический прогресс, давая инструменты для проведения совместных исследований и развивая систему мирового здравоохранения при помощи алгоритмов диагностики. Также на пользу должно пойти уменьшение административной нагрузки.

Есть в планах Google разработка климатических моделей, которые смогут с высокой степенью точности прогнозировать стихийные бедствия, такие как наводнения и землетрясения. Также компания разрабатывает образовательные инициативы, надеясь внедрить персонализированные учебные планы и повысить грамотность населения в сфере ИИ.