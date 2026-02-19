Разработчики популярного мессенджера не обнаружили взломов используемого в нём шифрования

Представители Telegram, второго по популярности в России мессенджера, заявили средствам массовой информации о том, что спецслужбы ни одной страны мира не способны читать переписки в нём. По их словам, они не смогли обнаружить признаков взлома системы шифрования сообщений. Заявление некоторых сторон о том, что правоохранительные органы способны читать переписку пользователей, сотрудники пресс-службы сервиса назвали «преднамеренной фабрикацией».

Днём ранее Максут Шадаев, министр цифрового развития России, заявил о наличии фактов доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram. По его словам, полученные данные применяются против российской армии.

Изображение: Telegram

Первые ограничения работы Telegram на территории России были введены в 2025 году. В середине года голосовые и аудио звонки были ограничены. В феврале уже нынешнего года работа Telegram была замедлена, что затруднило передачу крупных файлов. В остальном мессенджер в России пока сохраняет работоспособность.

Причиной последних ограничений со стороны Роскомнадзора было названо нежелание представителей Telegram соблюдать законодательство РФ. В частности, было сказано об игнорировании удаления 150 000 запрещённых материалов.