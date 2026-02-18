Американская компания Google экспериментирует с умной доставкой уведомлений на YouTube и хочет показывать только самые важные из них

На сервисе YouTube проводится эксперимент для тех, кто при активации получения уведомлений от канала разрешает отправлять все уведомления, а потом не смотрит видеоролики на этом канале. Очевидно, что таким людям уведомления о том, что на канале было опубликовано новое видео, не нужны.

Представители YouTube сообщают, что если пользователь на протяжении длительного времени не взаимодействовал с каналом, на который он подписан, он перестанет получать push-уведомления о публикации нового видео. Ролики будут показываться в ленте подписок и в ящике уведомлений внутри приложения YouTube, чтобы при желании можно было не пропустить новые видео. Разница только в том, что мобильное устройство не будет надоедать вибрацией и звуками от уведомлений.

Может быть интересно

Изображение: YouTube

Разработчики считают, что такое новшество отобьёт у пользователей желание отключать вообще все уведомления от YouTube, теряя возможность видеть уведомления о видео от тех каналов, которые пользователь всё же смотрит.

Это не единственный эксперимент YouTube за последнее время. В ноябре стартовало тестирование функции с возможностью делиться видео и общаться с другими пользователями из приложения. Тестирование велось среди совершеннолетних пользователей YouTube в Ирландии и Польше. Возможность обмениваться сообщениями избавляет от необходимости переходить для этого в какой-либо мессенджер. Разговоры начинаются в меню «Поделиться», а написанные сообщения находятся под иконкой уведомлений в виде колокольчика.

Другим недавним новшеством YouTube стало добавление изображений в ленту Shorts. Всего может быть 10 изображений или гифок в одном посте.