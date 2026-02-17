Сокращение объёма автокредитования могло стать одной из причин падения продаж автомобилей в России

Первые полтора месяца 2026 года уже прошли, благодаря чему компании из различных отраслей обладают первыми статистическими данными, которые дают возможность планировать свои действия на ближайшие месяцы. Эти данные не порадовали руководство АвтоВАЗа, поскольку продажи в начале года оказались посредственными. По этой причине пересматривается план продаж на февраль в сторону уменьшения на 15%.

Информацией об этом поделился президент АвтоВАЗа Максим Соколов. При этом, по его словам, выполнение даже уменьшенного плана представляется маловероятным.

По мнению Соколова, в течение февраля дилеры Lada реализуют более 20 000 автомобилей. С учётом этого, динамика развития рынка признаётся пессимистичной и перспективы дальнейшего роста продаж выглядят сомнительными.

Одной из причин этих негативных явлений может быть сокращение объёма автокредитования. Оно могло уменьшить объём продаж весьма значительно, поскольку две трети российских покупателей приобретают автомобили в кредит. Недавно Центробанк в шестой раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5%, но продажи отечественных автомобилей это оживить не помогло.