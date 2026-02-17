Лаборатория Касперского обнаружила угрозу и насчитала более 13 000 заражений по всему миру, из них в России – 9 000 случаев

Специалисты по информационной безопасности из Лаборатории Касперского рассказали об обнаружении нового вируса под названием Keenadu. Он попадает на смартфоны под управлением операционной системы Android в тот момент, когда они ещё даже не добрались до прилавков магазинов, рассказывает издание «Ведомости».

По всему миру количество заражений этим вирусом на Android-смартфонах к настоящему моменту достигает 13000. Россия в списке стран лидирует, поскольку здесь обнаружено около 9000 инфицированных устройств. Также вирус нашли в Германии, Нидерландах, Японии и Бразилии. Основная его опасность заключается именно в том, что покупая новый смартфон, пользователь не сомневается в чистоте его программного обеспечения, поэтому может не выполнять антивирусных проверок, если они вообще могут помочь.

Среди самых безобидных возможностей Keenadu можно назвать накрутку количества переходов по рекламе и демонстрацию рекламных объявлений на весь экран. Намного хуже для владельцев инфицированных смартфонов его возможность давать посторонним полный дистанционный контроль над устройством.

Также вирус способен заражать установленные на устройстве приложения и устанавливать новые посредством файлов APK. Он может выдавать программам разрешения на доступ к геопозиционированию, микрофону, камерам и другим, красть фотографии, видеоролики, банковские данные, перехватывать SMS и прочие персональные данные. Ещё вирус умеет узнавать, какие поисковые запросы пользователь вводил в браузере Chrome, причём режим инкогнито от этого не спасает.

Наличие вируса на чистом устройстве означает, что где-то в производственной цепи нашлись мошенники, которые за счёт такого программного обеспечения решили подзаработать.