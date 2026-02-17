Это позволит обладателям данных устройств избежать любопытных взглядов на экран со стороны посторонних

Известный инсайдер Ice Universe рассказал, что компания Apple в будущих поколениях ноутбуков MacBook может предложить функциональность под названием «Дисплей конфиденциальности». Опция есть на мобильных устройствах Samsung, но на мобильных компьютерах Apple она может появиться не раньше 2029 года.

Дисплей конфиденциальности ограничивает углы обзора, поэтому изображение на нём нормально видит только тот, кто смотрит на экран прямо. Если же кто-то сидит или стоит рядом с пользователем и смотрит на экран под углом, он не сможет в полной мере разглядеть содержимое экрана.

Изображение: Grok

Таким образом, будет улучшена конфиденциальность работы с устройством, что особенно важно при просмотре уведомлений, работе с банковскими и финансовыми приложениями. Не исключено, что сама Samsung распространит эту технологию на следующее поколение планшетов Galaxy Tab и ноутбуков Galaxy Book.

Дисплей конфиденциальности работает благодаря аппаратному и программному обеспечению. В основе лежит технология Samsung Display Flex Magic Pixel, которую южнокорейский производитель впервые продемонстрировал на мероприятии Mobile World Congress в 2024 году. На выходящем вскоре смартфоне Galaxy S26 Ultra у пользователей будет возможность включать конфиденциальность дисплея на весь экран, для отдельных приложений или для указанных зон экрана.