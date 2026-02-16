Аппараты IXIUS относятся к категории защищённых и не отсылают данные на иностранные серверы

В России состоялся анонс смартфонов IXIUS местной компании IXI с защищёнными корпусами и без сервисов Google. Смартфоны работают под управлением одноимённой операционной системы IXIUS, которая представляет собой AOSP-прошивку Android. Отсутствие сервисов Google должно гарантировать сохранность данных, которые не попадут на серверы за пределами России.

Поскольку Google Play отсутствует, используется собственный магазин приложений отечественных разработчиков. Можно устанавливать иностранные приложения при помощи файлов формата APK.

Отличительной чертой этих смартфонов является центр конфиденциальности, где доступны выключение различных модулей, в том числе камера и микрофон. Разработчики уверяют, что это даст возможность защититься от злоумышленников и транснациональных корпораций.

Всего было представлено четыре модели. На передовую производительность можно не рассчитывать, поскольку применяются бывшие ещё в 2020 году бюджетными процессоры MediaTek MT8788 или Helio G99. Ёмкость батарей составляет от 5150 до 10600 мАч. У смартфонов есть несколько камер, яркие фонарики, корпуса с соответствием сертификатам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. По внешнему виду они подозрительно похожи на смартфоны китайского производителя Oukitel.

Стоимость российских новинок объявлена не была, но корпоративных покупателей это вряд ли расстроит, поскольку смартфоны продаются только по предварительным заказам и только корпоративным клиентам.