Южнокорейский производитель Samsung опубликовал видеоролики, которые демонстрируют съёмку на камерах новых устройств при недостаточном освещении и возможности зума

Всего несколько недель осталось до анонса и начала продаж смартфонов премиальной серии Galaxy S26 южнокорейской компании Samsung. Стараясь как можно сильнее подогреть интерес к этому событию, Samsung постепенно начинает делиться информацией об этих устройствах, дополняя то, что стало известно благодаря утечкам со стороны многочисленных инсайдеров. Недавно компания рассказала о функциональности Privacy Display, которая должна уберечь пользователей от того, чтобы кто-то подглядывал за содержимым их экрана. Теперь Samsung начинает говорить о возможностях камер.

Изображение: X/Twitter @UnitConcord

Представив несколько видеороликов, компания показала, как эти камеры справляются с недостаточным освещением и приближением объектов съёмки. Все три ролика показывают новый внешний вид блока камер. В S26 и S26 Plus ожидается передняя камера с разрешением 12 Мп с автофокусом, главная камера сзади 50 Мп с IOS, сверхширокоугольная 12 Мп и телеобъектив 10 Мп с OIS и оптическим зумом 3х.





S26 Ultra принесёт переднюю камеру 12 Мп с автофокусом, главную 200 Мп с IOS, сверхширокоугольную 50 Мп с автофокусом, один телеобъектив 10 Мп с IOS и оптическим зумом 3х, ещё один телеобъектив 50 Мп с IOS и оптическим зумом 5х.





Видео: Samsung

На всех трёх аппаратах должна быть поддержка съёмки видео 4K с частотой 60 кадров/с на всех объективах и 8K 30 кадров/с на основной камере. Модель Ultra даст видео 8K 30 кадров/с на сверхширокоугольной камере и телеобъектив с пятикратным зумом. Ещё ожидается съёмка видео в формате Advanced Professional Video, что позволит получать файлы меньшего размера и расширит возможности постобработки.