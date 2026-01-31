Одни только основанные на китайском языке сети ежедневно отмывают $44 млн посредством экосистем блокчейна

Представители исследовательской компании Chainalysis представили карту потоков криптовалютных транзакций по ходу 2025 года. Из этой карты стало очевидно, что была сформирована глобальная система цифрового отмывания денег. Впервые обнаруженные во времена пандемии китайскоязычные сети захватили себе пятую часть противозаконных криптовалютных потоков, что по итогам года даёт $16,1 млрд, а ежедневно - примерно $44 млн.

Изображение: Gemini

Это большой шаг вперёд по сравнению с показателями 2020 года, когда по всему миру незаконный отмыв криптовалюты достигал суммы $10 млрд. Спустя 5 лет этот показатель вырос до 82 млрд. Именно основанные на китайском языке платформы, которые можно найти в Telegram, платёжных системах и на внебиржевых рынках, внесли значительный вклад.

Изображение: Chainalysis

Были обнаружены 1799 связанных с этими сетями отмывания активных криптовалютных кошельков. Исследователи смогли анализировать движение незаконно полученных средств в таких сетях, как Bitcoin, Etherium и Tron. Каждая транзакция здесь оставляет цифровой отпечаток, даже когда кошельки переназначаются или обновляются.

Изображение: Chainalysis

Если традиционные криптовалютные биржи в настоящее время должны идентифицировать клиентов, то предназначенные для отмывания денег сети не связаны такими ограничениями, что и делает их популярными в сфере противозаконной деятельности.