По итогам 2025 года компания Samsung поставила в магазины больше всех телевизоров

Аналитическая компания Counterpoint Research сообщает, что в 2025 году южнокорейский производитель Samsung оказался на первом месте по количеству поставленных на рынок телевизоров. Всего на долю Samsung пришлось 17% от выпущенных за год по всему миру телевизоров. Samsung отмечает юбилей, сохраняя лидерство среди производителей телевизоров уже 20 лет без перерывов.

Изображение: SamMobile

Эту новость для Samsung может немного омрачить тот факт, что доля рынка Samsung за год уменьшилась на 1%. Ближайшим конкурентом является компания TCL, поставки которой увеличились на 3%. В результате разница между ними стала минимально возможной и составляет 1%.

Изображение: Counterpoint Research

В пятёрку лидеров вошли также компании Hisense, LG и Walmart соответственно с долями рынка 10%, 9% и 5%.