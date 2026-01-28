Аналитическая компания Counterpoint Research сообщает, что в 2025 году южнокорейский производитель Samsung оказался на первом месте по количеству поставленных на рынок телевизоров. Всего на долю Samsung пришлось 17% от выпущенных за год по всему миру телевизоров. Samsung отмечает юбилей, сохраняя лидерство среди производителей телевизоров уже 20 лет без перерывов.
Эту новость для Samsung может немного омрачить тот факт, что доля рынка Samsung за год уменьшилась на 1%. Ближайшим конкурентом является компания TCL, поставки которой увеличились на 3%. В результате разница между ними стала минимально возможной и составляет 1%.
В пятёрку лидеров вошли также компании Hisense, LG и Walmart соответственно с долями рынка 10%, 9% и 5%.