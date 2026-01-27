Очередная статистика по iPhone Air от Apple снова показала непопулярность наиболее тонких смартфонов с небольшими аккумуляторами

Известный инсайдер под ником Ice Universe рассказал о том, что компания Apple смогла продать в Китае всего 200 тысяч экземпляров своих тонких смартфонов iPhone Air. Для сравнения, за этот же промежуток времени она реализовала в самой густонаселённой стране мира 17 млн аппаратов iPhone 17. iPhone Air среди прочего должен был поспособствовать распространению в Китае технологии eSIM, которая прежде не была там популярной.

Несколькими днями ранее появлялась новость о том, что онлайн-магазин Apple в Китае на платформе Tmall предлагает приобрести iPhone Air со скидками в размере 2 000 юаней или $286. Это означает, что стоимость премиального устройства в данный момент составляет здесь $788.

Может быть интересно

В магазине JD.com помимо официальной скидки Apple предлагается ещё и субсидия в размере $57, в результате чего итоговая скидка на iPhone достигает $415.

Не добавляет iPhone Air популярности тот факт, что среди всех аппаратов iPhone с 2022 года именно этот быстрее других теряет свою первоначальную стоимость. За первые 10 недель после старта продаж падение достигло 47,7%.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple изначально ожидала, что на долю iPhone Air будет приходиться 6–8% от ежегодного объёма продаж всех аппаратов iPhone. Можно сказать, что американский производитель смотрит на данное устройство как на экспериментальную платформу для анализа спроса на новые технологии.