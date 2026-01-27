Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Apple смогла реализовать в Китае 200 тысяч моделей iPhone Air на фоне 17 млн аппаратов iPhone 17
Очередная статистика по iPhone Air от Apple снова показала непопулярность наиболее тонких смартфонов с небольшими аккумуляторами

Известный инсайдер под ником Ice Universe рассказал о том, что компания Apple смогла продать в Китае всего 200 тысяч экземпляров своих тонких смартфонов iPhone Air. Для сравнения, за этот же промежуток времени она реализовала в самой густонаселённой стране мира 17 млн аппаратов iPhone 17. iPhone Air среди прочего должен был поспособствовать распространению в Китае технологии eSIM, которая прежде не была там популярной.

Несколькими днями ранее появлялась новость о том, что онлайн-магазин Apple в Китае на платформе Tmall предлагает приобрести iPhone Air со скидками в размере 2 000 юаней или $286. Это означает, что стоимость премиального устройства в данный момент составляет здесь $788.

Может быть интересно

В магазине JD.com помимо официальной скидки Apple предлагается ещё и субсидия в размере $57, в результате чего итоговая скидка на iPhone достигает $415.

Не добавляет iPhone Air популярности тот факт, что среди всех аппаратов iPhone с 2022 года именно этот быстрее других теряет свою первоначальную стоимость. За первые 10 недель после старта продаж падение достигло 47,7%.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple изначально ожидала, что на долю iPhone Air будет приходиться 6–8% от ежегодного объёма продаж всех аппаратов iPhone. Можно сказать, что американский производитель смотрит на данное устройство как на экспериментальную платформу для анализа спроса на новые технологии.

#смартфоны #apple #китай #iphone 17 #iphone air
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
+
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
15
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Xiaomi готовит смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition
+
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
1
Мошенники нацелились на пользователей LastPass при помощи фальшивых электронных писем
+
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
11
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
ТАСС: Мошенники заставляют продавать квартиры под предлогом защиты от рейдеров
3
Anthropic пересматривает тесты для соискателей из-за успехов своей нейросети Claude
+
Минимальные требования Forza Horizon 6 включают интегрированную графику Intel Arc B390
+
НАТО создадут на границе с Россией и Белоруссией оборонительную зону с беспилотными технологиями
3
MWM: Китай заменяет российские системы на отечественные в ходе модернизации эсминцев Type 051C
1
AMD подтвердила существование процессора Ryzen 9 9950X3D2
1

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
20
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
1

Сейчас обсуждают

Лев корл
23:57
здц! Цены на камни вслед за ценами на мозги улетят в космос! Компьютер становится роскошью как в "старые добрые" начала 90 - х, когда IBM ХТ - шка стоила суммарной зарплаты инженера за 10 лет
Intel ограничит выпуск потребительских процессоров ради серверных решений и ИИ
Djereli
23:47
Еще в прошлом году был конфиг 5700x+6700xt на qhd-мониторе. Звезд с неба не тянул конфиг но для основной массы игруль хватало.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
lion77815
23:33
В свете ддр китайдичи и золы с красными 98.. - дело дубовых динозавров живет и процветает
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
Djereli
22:48
Я не говорил про американский высер.Подлечи себе мозги трусливый патриот.
«Чебурляндия» как ответ «Диснейленду» - Сенатор Гибатдинов предлагает строить парки развлечений
breaking-news
22:37
В оригинале автор указывает, что использовал воду с температурой ниже нуля. Судя по цвету, вода с присадками.
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
Nikolay Klimenko
22:35
rx 6800 на 16 гигов и r5 7500f, 32gb озу тоже норм хватает пока для full hd.
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
Федя Кобальт
21:51
Чувак заказывает на Амазоне четвертый раз после того как его предыдущие 3 раза кинули? Так ещё и деньги ему возвращают. Кто то походу нашел баг не бесплатные RTX
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
lighteon
21:14
https://www.youtube.com/watch?v=npSBn8U3TSw На злобу дня, вернее ночи (:
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
hiveliberty
20:52
Как будто в РФ мобильный трафик безлимитный.. Уже давным давно такая же байда - 30-40Гб пакет.
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
Дима
20:36
Ты не прав. не считай себя умным, если это ЗНАЕШЬ. Возможно, ты на горшке уже сидел с телефоном. Также не у всех имеются возможности или планы, а может, такие компоненты можно найти даром или поменять...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter