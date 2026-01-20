Они пользуются только бензиновыми двигателями, что сводит на нет главное достоинство автомобилей подобного типа

Автопроизводители были уверены в светлом будущем электромобилей, но покупатели не разделяют их энтузиазма. По этой причине стали популярны промежуточные решения в виде подключаемых гибридов. Как оказалось, обладатели подобных автомобилей заряжают их далеко не всегда, что ставит перед производителями вопрос, стоит ли продолжать делать ставку на подключаемые гибриды.

Не радует производителей и статистика выбросов. Подключаемые гибриды называли более экологичным решением по сравнению с ДВС, но в реальности выбросы от них находятся на том же уровне и временами даже выше. Согласно данным Европейской комиссии, реальные показатели выбросов в 3,5 раза превосходят полученные в лабораторных условиях результаты.

Сходные данные пришли из США. Здесь подключаемые гибриды в реальных условиях потребляют на 42–67% больше топлива, чем указывает маркировка агентства по охране окружающей среды. На электротяге совершается лишь около 27% поездок.

По причине наличия двигателя внутреннего сгорания и электрической трансмиссии подключаемые гибриды весят больше обычных автомобилей. Если не задействовать электротягу, бензиновый двигатель приводит в движение более тяжёлый автомобиль, что менее эффективно по сравнению с обычными автомобилями. В качестве примера можно привести подключаемый гибрид BMW 330e xDrive. Расход топлива у него составляет 11,3 л/ 100 км, что хуже по сравнению с бензиновым аналогом 330i xDrive.