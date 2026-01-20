Такой шанс получит родственник сотрудника Ubisoft Toronto

Издание Tech4Gamers сообщает, что неизлечимо больной почитатель серии видеоигр Grand Theft Auto мог получить возможность сыграть в шестую версию игры, релиз которой пока запланирован на осень. За 2 года это второй случай, когда Take-Two Interactive даёт возможность сыграть в невыпущенную игру тому, кто может не дождаться релиза.

В прошлый раз этой игрой была Borderlands 4. Калеб Макэлпайн написал на портале Reddit, и студия Gearbox пригласила его с другом, оплатив перелёт в первом классе и дав возможность ознакомиться с игрой за год до её выпуска. В новой истории задействована социальная сеть LinkedIn. Энтони Армстронг из Ubisoft Toronto задал своим контактам в Rockstar вопрос, сможет ли член его семьи сыграть в столь долгожданную игру до её официального выпуска. Врачи дают этому человеку от 6 месяцев до года. В итоге с Армстронгом связался глава Take-Two Штраус Зельник, и вопрос был решён положительно.