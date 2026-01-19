По данным финансовой организации, в первые 19 дней января количество обращений в связи с блокировкой карт было вдвое меньше обычного

В понедельник издание «Коммерсант» со ссылкой на финансовых экспертов опубликовало информацию о том, что в связи с увеличением числа критериев количество заблокированных карт и счётов граждан в январе могло вырасти в десятикратном размере по сравнению со средними значениями в предыдущие месяцы. Центробанк опроверг эту новость, его заявление публикует РИА Новости.

В первые 19 дней года Центробанк зафиксировал 7 431 обращение физических лиц по причине блокировки карт. В пресс-службе говорят, что это вдвое меньше по сравнению с показателями прежних периодов.

По словам экспертов, ежемесячно блокировкам подвергались примерно 330 тысяч денежных переводов. За без малого две трети января это число могло вырасти до 2–3 млн. Одна из главных проблем заключается в том, что блокирующие транзакции и карты финансовые организации не указывают конкретных причин блокировки и рекомендуют обращаться в Центробанк за разъяснениями.

Ещё до введения расширенных критериев мошеннических операций жалобы на блокировки карт и счётов при переводах даже самому себе появлялись регулярно. Причиной этого называется усиление методов борьбы с мошенниками.