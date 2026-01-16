Гарантий выполнения этого обещания нет с учётом масштаба роста стоимости чипов оперативной памяти

Цены на оперативную память для персональных компьютеров и мобильных устройств за последние месяцы выросли в несколько раз, по цепочке потянув за собой рост стоимости устройств, в состав которых они входят. Память используется в том числе и в составе видеокарт.

В последние дни появлялись противоречивые новости от NVIDIA и производителей видеокарт на её чипах о том, что те или иные модели будут сняты с производства, потом эта информация опровергалась. В любом случае рынок видеокарт вместе с остальной электроникой переживает непростые времена.

Вице-президент подразделения AMD Ryzen Дэвид МакАфи (David McAfee) дал интервью порталу Gizmodo. По его словам, уход одного из трёх главных производителей чипов памяти с рынка потребительской электроники осложнил поставки, и во многом AMD испытывает те же трудности, что и NVIDIA.

По словам МакАфи, стратегия компании заключается в удержании стоимости видеокарт на уровне рекомендованных розничных цен. Реализовать её будет крайне сложно, даже если отлаженные за годы работы связи с партнёрами позволят получать память в необходимых или близких к этому объёмах.