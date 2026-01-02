OnePlus и OPPO могут использовать эти сенсоры с телеобъективом

На протяжении некоторого времени компания Samsung была единственным производителем сенсоров с разрешением 200 Мп для камер мобильных устройств. Недавно к ней присоединилась компания Sony. Samsung тем временем расширяет своё влияние на этом рынке, и её сенсоры 200 Мп войдут в состав ряда флагманских аппаратов 2026 года от китайских производителей.

Источники из Китая сообщают, что это может быть сенсор Samsung 1/1.4 дюйма ISOCELL HP5 в камерах телефото в моделях OnePlus 16 и OPPO Find N6. Рядом могут находиться перископические телеобъективы минимум с трёхкратным оптическим зумом.

Основная камера на этих смартфонах должна быть с разрешением 50 Мп. Сверхширокоугольные камеры 50 Мп могут использовать сенсоры ISOCELL JN5.

В модели OPPO ожидаются передние камеры 20 Мп, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и до 16 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища.

Xiaomi только что выпустила смартфон 17 Ultra с сенсором Samsung 200 Мп в камере телефото. Этот аппарат предлагает непрерывный оптический зум 3,2-4,3x и оптическую стабилизацию изображения. Vivo применяет сенсор Samsung ISOCELL HPB в основной камере смартфонов X300 и камере телефото в X300 Pro.