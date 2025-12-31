Зато её чип V720 войдёт в состав будущего электромобиля BMW iX3

Процессоры Exynos известны использованием в составе некоторых собственных смартфонов Samsung Galaxy. Встречаются они и в продуктах других производителей, таких как носимые устройства и автомобили.

Южнокорейские СМИ сообщают, что Samsung приостановила производство чипов последнего поколения. Не исключено, что бизнес Exynos Auto будет закрыт полностью, однако представитель компании в статье отрицает это.

Сотрудники проектов бренда Exynos Auto переходят на другие должности в компании Samsung. Некоторые займутся инновациями в сфере программного обеспечения в новом подразделении Samsung. Другие отправятся на производство мобильных процессоров.

Компания начала поставлять чипы в рамках бренда Exynos Auto в 2018 году. Заказчиками были такие всемирно известные производители, как Audi, BMW, Volkswagen, Ferrari и Tesla. Флагманским чипом сейчас является V720, который должен войти в состав будущего электромобиля BMW iX3. Производство чипа V920 было остановлено по причине низкого спроса. Оба этих чипа производятся по техпроцессу 5 нм.