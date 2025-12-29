Sony и Microsoft могут решить подождать улучшения ситуации с ценами на память

Новости о проблемах, вызванных всемирным дефицитом памяти, появляются ежедневно. Из этих новостей можно сделать вывод, что вся электроника подорожает, у некоторых устройств характеристики будут хуже, чем могли бы быть, а какие-то продукты будут перенесены или отменены. Вариант с переносом может относиться к игровым консолям следующего поколения.

Прежде появления PlayStation 6 и Xbox Next ждали в 2027-2028 годах. Теперь статья в Insider Gaming от надёжного инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson) рассказала, что производители не уверены в необходимости выпускать консоли в эти сроки при таком росте цен на память. Даже если консоли будут продаваться в убыток, с намерением позже заработать на продаже игр для них, цены всё равно могут оказаться неподъёмными для покупателей. При этом они должны были заметно вырасти и без экстраординарного роста стоимости памяти.

Sony и Microsoft могут принять решение подождать и посмотреть, построят ли производители новые заводы с целью удовлетворения спроса, когда это случится и сколько будет стоить память в этот момент.

Консоли зачастую приобретают ради более низкой цены по сравнению с ПК. Цены могут остаться ниже и в будущем, потому что компьютеры тоже подорожают, однако объём продаж при таких ценах может разочаровать производителей.