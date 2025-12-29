Статистика показывает хорошие декабрьские продажи iPhone 13, Redmi 15C, Huawei MatePad SE 11 LTE и MatePad 11.5, Huawei Watch Fit 4 и Huawei Band 10, рост популярности аэрогрилей

Новый год уже совсем близко, но ещё остаются те, кто не успел приобрести подарок своим близким. Сделать правильный выбор может помочь статистика продаж розничной сети «М.Видео».

Как обычно в декабре, электроника является одной из самых востребованных категорий товаров. В первую очередь речь идёт о смартфонах, также спрос есть на умные часы и фитнес-браслеты. Некоторые отдают предпочтение кольцам, которые представляют собой только зарождающуюся категорию электроники. Не забывают покупатели о планшетах и бытовой технике для кухни.

Среди смартфонов привычными лидерами являются аппараты iPhone. Чаще всего приобретают модели двух последних поколений, iPhone 16 и iPhone 17, экономя на минимальном объёме хранилища 256 ГБ. Кто хочет сэкономить ещё больше, приобретает iPhone 13 128 ГБ. Также в список лучших в денежном выражении вошли Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80, а среди намного более дешёвых вариантов выделяется Redmi 15C.

На рынке планшетов российские покупатели отдают предпочтение продукции Huawei. В качестве новогодних подарков востребованы относящиеся к средней ценовой категории MatePad SE 11 LTE и более дорогие MatePad 11.5.

Популярны среди продуктов Huawei и часы. Хороший спрос есть на модели Huawei Watch Fit 4 и фитнес-браслет Huawei Band 10.

Что касается бытовой техники, на подъёме находятся продажи аэрогрилей. Лидерами оказались Tefal EY145810 и Tefal EY505D15, также востребованы варианты от производителей Haier и Carrera.