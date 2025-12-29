Новый год уже совсем близко, но ещё остаются те, кто не успел приобрести подарок своим близким. Сделать правильный выбор может помочь статистика продаж розничной сети «М.Видео».
Как обычно в декабре, электроника является одной из самых востребованных категорий товаров. В первую очередь речь идёт о смартфонах, также спрос есть на умные часы и фитнес-браслеты. Некоторые отдают предпочтение кольцам, которые представляют собой только зарождающуюся категорию электроники. Не забывают покупатели о планшетах и бытовой технике для кухни.
Среди смартфонов привычными лидерами являются аппараты iPhone. Чаще всего приобретают модели двух последних поколений, iPhone 16 и iPhone 17, экономя на минимальном объёме хранилища 256 ГБ. Кто хочет сэкономить ещё больше, приобретает iPhone 13 128 ГБ. Также в список лучших в денежном выражении вошли Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80, а среди намного более дешёвых вариантов выделяется Redmi 15C.
На рынке планшетов российские покупатели отдают предпочтение продукции Huawei. В качестве новогодних подарков востребованы относящиеся к средней ценовой категории MatePad SE 11 LTE и более дорогие MatePad 11.5.
Популярны среди продуктов Huawei и часы. Хороший спрос есть на модели Huawei Watch Fit 4 и фитнес-браслет Huawei Band 10.
Что касается бытовой техники, на подъёме находятся продажи аэрогрилей. Лидерами оказались Tefal EY145810 и Tefal EY505D15, также востребованы варианты от производителей Haier и Carrera.