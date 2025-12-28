Сайт Конференция
В Китае возвели самого большого в мире снеговика высотой с шестиэтажный дом
В строительстве приняли участие 164 человека, и наблюдать за ним можно было в прямом эфире

В китайском городе Харбин закончилось возведение снеговика высотой 19 м, длина которого составляет 14 м, а ширина 11 м. При высоте с шестиэтажный дом эту скульптуру из снега и льда можно увидеть даже из других районов города. Наблюдать за строительством можно было в прямом эфире из любой точки мира. Оно началось 4 декабря, и в нём приняли участие 100 строителей и 64 скульптора. Не дожидаясь, когда пойдёт снег, они использовали снегогенераторы, тем более что с их помощью можно получить материал с наиболее подходящей плотностью. На возведение этого гиганта ушло 3500 кубометров снега.

Большого снеговика строят в Харбине с 2019 года, так что он успел стать одним из символов города. Скульптура привлекает туристов: прошлой зимой город посетили 90,36 млн человек, оставив в нём 137,22 млрд юаней. Это на 16,6% больше показателя годичной давности. Кроме снеговика, зимой в Харбине можно посетить тематический парк Ice and Snow World. Здесь есть гигантские ледяные горки, горнолыжные трассы и зимние виды спорта. 

Несмотря на свой немалый размер, китайский снеговик не может претендовать на звание крупнейшего в истории. В американском штате Мэн в 2008 году была создана снежная фигура высотой 37,21 м, но это событие не повторяется ежегодно.

#китай #туризм
Источник: hi-tech.mail.ru
