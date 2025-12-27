18% регулярно ищут новую информацию на эту тему, а 74% делают это периодически.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос на тему того, насколько интересно для российских граждан развитие искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости. Более трёх четвертей опрошенных, а именно 76%, уверены в его постепенном распространении на протяжении следующих 10-15 лет. По их мнению, человек всё равно будет оставаться главным. 16% полагают, что процесс будет идти более радикально, ИИ станет повсеместно распространённым, будет умнее людей и, соответственно, будет принимать за них решения.

О существовании нейросетей знают 99% опрошенных. 59% могут даже рассказать, что это такое, 40% участников опроса на это не способны. Про ChatGPT знают 38% респондентов, на втором месте находится «ГигаЧат» с результатом 21%, далее идут DeepSeek (20%) и «Алиса AI» (18%). Как видим, про отечественные нейросети россияне осведомлены лучше, чем про популярные за рубежом Gemini или Grok.

В уходящем году пользовались нейросетями 73% участников опроса, 24% этого не делали. 56% обращаются к чат-ботам за советами, 43% в развлекательных целях, 41% с целью написания текстов, 36% для перевода текстов с одного языка на другой, ещё столько же для создания графиков и изображений. 44% отдают предпочтение российским нейросетям, 22% иностранным, 25% не имеют подобных предпочтений.

В опросе, который проводился с 13 по 15 декабря, приняли участие 3239 совершеннолетних граждан. Поскольку это был интернет-опрос, очевидно, что участие в нём принимали достаточно образованные в технологическом плане пользователи.