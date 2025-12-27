Вероятность их скрещивания здесь около 40000 лет назад оценили в 1%

Специалисты из университета Кёльна создали динамическую модель, которая принимает во внимание перемещения древних популяций и модели расселения неандертальцев и людей 50000-38000 лет назад на территории Иберии. Результаты заставляют усомниться в тесном взаимодействии этих двух видов и тем более скрещивании.

Модель называется OW-CABM (Our Way Constrained Agent-Based Model). В число данных для неё вошли также климатические сведения и археологические находки, показавшие передвижения неандертальцев. Современные люди прибыли в северную Иберию около 42000 лет назад. К тому моменту неандертальцев уже было мало и главным образом в прибрежных районах, где было больше ресурсов.

В моделировании задействовали сведения о 99 стоянках неандертальцев и 66 стоянках первых людей в этом регионе. Запуская модель тысячи раз с изменёнными параметрами, учёные могли рассматривать разные сценарии.

Две группы могли пересекаться во времена крупных климатических колебаний. В первую очередь это так называемое событие Генриха 5, период экстремального похолодания из-за масштабного попадания айсбергов в Северный Атлантический океан. В промежутках между климатическими катастрофами были более благоприятные периоды. Неандертальцы оказались особо чувствительными к изменениям климата, что могло ускорить процесс их вымирания.

В большинстве проведённых симуляций две группы вообще не пересекались между собой. При этом делается вывод о том, что популяции могли скрещиваться, как это происходило ранее в Восточной Европе. Это было возможно в теории, но крайне маловероятно, что происходило в реальности. Даже в сценариях, в которых обе популяции существовали достаточно долго и встречались, вероятность скрещивания не превышала 1%. Если же это происходило, на долю смешанной популяции приходилось 2-6% от общей численности обеих групп.

В будущем исследователи собираются повысить точность моделирования, учитывая местные популяции животных и задействуя машинное обучение.