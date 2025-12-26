Компания говорит, что до уровня цен Apple ей пока далеко

Пару недель назад известная своими модульными компьютерными устройствами компания Framework анонсировала рост цен на память DDR5 для своих ноутбуков разом на 50%. К сожалению для покупателей, эти цены продержались недолго, прежде чем снова устремиться ввысь. В своём блоге Framework объяснила необходимость снова поднять цены ростом закупочных цен.

Наши новые цены максимально близки к ценам, по которым мы приобретаем модули памяти у поставщиков.

На этот раз не было точно сказано, насколько вырастут цены. Средневзвешенная стоимость составит примерно $10 за 1 ГБ для комплектов памяти 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ, а для модулей 48 ГБ это значение будет даже выше. На странице выбора компонентов ноутбуков стоимость памяти выросла на $20, так что модуль DDR5 объёмом 8 ГБ подорожал с $60 до $80, на 33% за пару недель к прежним +50%.

Очень маловероятно, что это последний раз, когда Framework поднимает цены на память, поскольку её поставщики уже проинформировали о росте закупочных цен в начале 2026 года. Утешая расстроенных покупателей, представители Framework говорят, что у них память дешевле, чем у Apple с её $25 за 1 ГБ.

Пока Framework не поднимала цены на память для своих компьютеров Desktop DIY. Модель на процессоре Ryzen AI Max+ 395 с объёмом памяти 128 ГБ стоит у неё $1999.