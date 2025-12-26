Пару недель назад известная своими модульными компьютерными устройствами компания Framework анонсировала рост цен на память DDR5 для своих ноутбуков разом на 50%. К сожалению для покупателей, эти цены продержались недолго, прежде чем снова устремиться ввысь. В своём блоге Framework объяснила необходимость снова поднять цены ростом закупочных цен.
Наши новые цены максимально близки к ценам, по которым мы приобретаем модули памяти у поставщиков.
На этот раз не было точно сказано, насколько вырастут цены. Средневзвешенная стоимость составит примерно $10 за 1 ГБ для комплектов памяти 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ, а для модулей 48 ГБ это значение будет даже выше. На странице выбора компонентов ноутбуков стоимость памяти выросла на $20, так что модуль DDR5 объёмом 8 ГБ подорожал с $60 до $80, на 33% за пару недель к прежним +50%.
Очень маловероятно, что это последний раз, когда Framework поднимает цены на память, поскольку её поставщики уже проинформировали о росте закупочных цен в начале 2026 года. Утешая расстроенных покупателей, представители Framework говорят, что у них память дешевле, чем у Apple с её $25 за 1 ГБ.
Пока Framework не поднимала цены на память для своих компьютеров Desktop DIY. Модель на процессоре Ryzen AI Max+ 395 с объёмом памяти 128 ГБ стоит у неё $1999.