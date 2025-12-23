Встроенные в колёса электродвигатели способны передавать рекордные 1000 лошадиных сил на каждое из них

Разработанный компанией YASA, дочерним предприятием Mercedes-Benz (которое поставляет двигатели и для Ferrari), новый двигатель весит всего 12,7 кг. Это не мешает ему выдавать до 1000 л.с. одномоментно или длительно поддерживать мощность от 469 до 536 л.с. Этот показатель побил собственный неофициальный рекорд YASA, когда 13-килограммовый двигатель выдавал 738 л.с.

Для сравнения, автомобиль Nissan Leaf 2025 года имеет один двигатель мощностью 214 л.с. Высокопроизводительный электромобиль Tesla Model S с тремя двигателями выдаёт около 1020 л.с.

Такая мощность в столь компактном и лёгком двигателе стала возможной благодаря технологии осевого магнитного потока YASA. Привычные радиальные двигатели имеют более длинные трубчатые конструкции со статором (неподвижной частью двигателя, создающей магнитное поле для создания движения), окружающим цилиндрический ротор. Магнитное поле проходит перпендикулярно валу через цилиндр и вращает ротор.

Осевой двигатель имеет дискообразные ротор и статор. Магнитный поток проходит вдоль параллельной валу оси, за что двигатель и получил своё название. YASA утверждает, что технология осевого магнитного потока позволяет создавать более компактные конструкции. При этом конструкция масштабируема и не требует использования редких или экзотических материалов.

Результатом могут стать более лёгкие электромобили. По данным YASA, использование встроенных в колёса электродвигателей вместо традиционной силовой установки и трансмиссии может облегчить автомобили на 200 кг. Если же автомобиль будет разработан с нуля с учётом нового двигателя, экономия может достигать 500 кг. Этому будет способствовать усовершенствованное рекуперативное торможение.

Нынешняя версия ориентирована на высокопроизводительные электромобили и суперкары. В дальнейшем технология осевого двигателя может стать основой электромобилей с увеличенным запасом хода, которые будут генерировать больше мощности при меньшем количестве компонентов. Сокращение пространства для силовой установки даёт производителям возможность улучшить аэродинамику или увеличить внутреннее пространство для груза или пассажиров.