Подавшая иск студия не получила желаемой компенсации в четверть миллиона долларов

Судебная тяжба между Disney и снимавшей фильмы ужасов в 1970-х годах киностудией по поводу воссоздания актёра Питера Кушинга при помощи компьютерной графики в фильме «Изгой-один» 2016 года завершилась. Судья вынес решение в пользу Disney.

Иск был подан в 2019 году лондонской кинокомпанией Tyburn Film Productions. Она была основана другом Кушинга Кевином Фрэнсисом. Компания заявила, что незадолго до смерти Кушинга в 1993 году заключила с ним соглашение, запрещающее использование его образа в спецэффектах без его согласия.

В фильме «Изгой-один» для воссоздания образа адмирала Таркина, которого Кушинг сыграл в первых «Звёздных войнах» (эпизод 4), использовалась компьютерная графика. Роль Таркина в «Изгое-один» исполнил актёр Гай Генри, а лицо Кушинга было добавлено цифровым способом позже.

Lucasfilm и Lunak Heavy Industries утверждали, что им не требовалось дополнительное разрешение на воссоздание образа Кушинга, ссылаясь на его первоначальный контракт со «Звёздными войнами». Также было сказано о достижении соглашения с исполнителями завещания Кушинга, которое предусматривало выплату около $36 000 долларов за лицензирование изображения покойного актёра.

Компания Tyburn утверждала, что соглашение 1993 года даёт ей право как минимум на $250 000 за любое повторное использование изображения Кушинга с помощью компьютерной графики, независимо от любой заключённой с наследниками сделки. Отклоняя иск, судья пришёл к выводу, что любые связанные с изображением Кушинга права принадлежат его наследникам, а не сторонней компании.