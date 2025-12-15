Apple отстаёт от Samsung на рынке смартфонов Южной Кореи более чем в четыре раза

Компания Samsung является гордостью Южной Кореи, так что неудивительно, что местные жители по большей части отдают предпочтение её продуктам вместо предложений конкурентов. Относится это и к мобильным устройствам.

Очередная статистика от компании Counterpoint Research показывает, что на долю Samsung в 3-м квартале 2025 года пришлось 81% местного рынка смартфонов. Это на 1% больше показателя годичной давности, но на 3% уступает показателю 2-го квартала. Доля рынка Apple в 3-м квартале составила 18%. Это на 1% меньше, чем годом ранее, и на 2% больше, чем кварталом ранее.

Росту Samsung способствовали высокие продажи складного смартфона Galaxy Z Fold 7. Смартфоны средней ценовой категории вроде Galaxy A36 также раскупали очень хорошо, что и позволило Samsung сохранить позиции на рынке.

Новые модели Apple выходят позже по ходу года, так что у неё рост продаж обычно наблюдается в последнем квартале года. В 4-м квартале 2024 года у iPhone было 39% рынка против 60% у Samsung. В этом квартале Samsung обычно не выпускает новых устройств, а покупатели приостанавливают покупки в ожидании новых флагманов в 1-м квартале следующего года.

Подобный расклад ожидается и на этот раз, тем более что первые данные говорят о высоком спросе на аппараты iPhone 17 в Южной Корее. Под вопросом сейчас лишь то, насколько значительным окажется влияние нового складного смартфона Galaxy Z TriFold.