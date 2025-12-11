Сайт Конференция
Университет Лидса: электромобили представляют для пешеходов меньшую опасность, чем внедорожники
Причём тем старше внедорожник, тем он опаснее

Исследование британского Университета Лидса рассмотрело государственные данные о безопасности дорожного движения с 2014 по 2023 год. Профессор Зиа Вадуд (Zia Wadud) и его коллеги хотели выяснить, часто ли электромобили сталкиваются с пешеходами из-за своей тихой езды, и является ли их повышенный вес источником более серьёзных травм.

Сравнивались показатели смертности от электромобилей, гибридных автомобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2019 по 2023 год. Именно в 2019 году продажи электромобилей стали быстро расти, тогда же внедрили акустическую систему оповещения о дорожно-транспортных происшествиях. Она предупреждает других участников дорожного движения при движении на низкой скорости.

Оказалось, что вероятность быть сбитым или получить серьёзные травмы от электромобиля не выше, чем от автомобиля с ДВС. Показатели аварийности у электромобилей составили 57,82 против 58,88 у обычных автомобилей. Хотя электромобили тяжелее, это не привело к росту числа серьёзных травм при столкновениях. Причиной могут быть передовые функции безопасности, помогающие предотвратить аварии и свести к минимуму причиняемый ими ущерб.

У гибридных автомобилей уровень травматизма среди пешеходов выше, но связанные с этим травмы пешеходов менее серьёзны, чем травмы, полученные от автомобилей с ДВС.

Больше всего вреда пешеходам приносят внедорожники. Столкновения с ними увеличивают вероятность серьёзных или смертельных травм пешеходов. Виноват их вес и формы кузова, особенно у старых внедорожников с более слабыми стандартами безопасности.

Также сделан вывод, что женщины-водители реже становятся причиной серьёзных травм пешеходов, чего нельзя сказать про молодых водителей.

#автомобили #электромобили
Источник: techspot.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter