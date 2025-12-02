Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Китайская игра Where Winds Meet разошлась тиражом более 9 млн копий на ПК и PS5
12 декабря она выходит на мобильных устройствах

Студия Everstone и NetEase Games выпустили игру в жанре «уся» с открытым миром Where Winds Meet чуть более двух недель назад. Релиз оказался весьма успешным и за первые выходные сыграть успели 2 млн человек, оставив при этом «очень положительные» отзывы в Steam. Это было только начало.

К настоящему моменту число установок игры на персональных компьютерах и PlayStation 5 превысило отметку в 9 млн. Разработчики собираются расширять охват аудитории: с этой целью на 12 декабря запланирован релиз игры на мобильных устройствах под управлением систем iOS и Android.

Ещё Everstone и NetEase Games представили новый трейлер, демонстрирующий кинематографичные визуальные эффекты. Будет ли игра выглядеть так же на вашем смартфоне, зависит от того, что это за смартфон или планшет, в первую очередь от его процессора и количества оперативной памяти.

Мы тронуты и польщены добрыми словами и поддержкой от игроков со всего мира. Эта поддержка вдохновляет нас продолжать совершенствовать игру и предоставлять игрокам ещё более качественный контент. С выходом мобильной версии мы с нетерпением ждём, когда к нашему растущему сообществу присоединятся новые игроки.

Официальный рейтинг «Самых популярных» в Steam также подтверждает успех Where Winds Meet. Сейчас эта игра жанра MMO занимает пятое место, опережая такие игры, как Battlefield 6.

Действие игры происходит в эпоху Пяти династий и Десяти царств, наступившую после падения династии Тан. Игрокам даётся широкий выбор оружия и боевых стилей, а площадь игровой карты составляет около 20 кв км. Сюжет рассказывает о путешествии молодого мастера меча, который пытается раскрыть тайны своей личности, исследуя Древний Китай на фоне политических интриг, борьбы за власть и масштабных сражений. Напомним, что игра бесплатная, и разработчики обещают, что такой она и останется.


Желающие войти в число этих игроков и сыграть в Where Winds Meet на своём мобильном устройстве могут предварительно зарегистрироваться на официальном сайте игры. По данным Everstone Studio, эта версия получит оптимизированный для мобильных устройств пользовательский интерфейс и полную поддержку кроссплатформенности.

#игры #mmo #where winds meet
Источник: wccftech.com
