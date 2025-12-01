Модель шестилетней давности пользовалась приличным спросом

Южнокорейскому автомобилю Kia Seltos исполнилось шесть лет, поэтому пришло время для выпуска обновления. Kia объявила, что совершенно новая модель в стиле Sportage и Sorento выйдет в конце декабря.

Следующий Seltos получит новейшую версию фирменного стиля «Opposites United». Это означает сходства с последними моделями Carnival и Sorento. Несмотря на наличие фар «Star Map», новинка не станет столь же экстравагантной, как седаны Kia, такие как K4.

Некоторые элементы дизайна Kia позаимствовала у собственных электромобилей, а не у моделей с ДВС. Среди них утопленные дверные ручки, которые могут выдвигаться. Массивные крылья и нижняя часть кузова хотят показать, что новый кроссовер способен преодолеть любой ручей и любую гору.

Seltos получил больше вариантов окраски кузова, наряду с прочными комплектациями X-Line и спортивными GT-Line. Kia не покажет интерьер до презентации 10 декабря, так что пока можно только делать предположения. Ожидается наличие двух больших 12,3-дюймовых экранов с общей рамкой. По крайней мере можно рассчитывать на них в более дорогих комплектациях.

Ходят слухи, что Seltos будет предложен и в виде гибрида. Речь может идти о 139-сильной гибридной системе от Kia Niro. Нынешняя модель Seltos оснащена 147-сильным 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем или 190-сильным 1,6-литровым турбированным четырёхцилиндровым двигателем.

Kia Seltos первого поколения представили в июле 2019 года. Если говорить о США, там продажи стартовали в начале 2020 года и за последние три года было продано около 60 000 автомобилей. Kia выпускала также версию с немного укороченной колёсной базой и кузовом – это производимая в Индии модель для развивающихся стран.