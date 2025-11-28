Это значение больше, чем у прямых конкурентов

Компания AYANEO стала одной из немногих, анонсировавших портативную игровую консоль на процессоре Strix Halo. Анонс NEXT II состоялся несколько месяцев назад и она позиционировалась как имеющая «эксклюзивный большой экран». Даже после релиза в начале ноября компания не раскрывала размер экрана и его характеристики. Теперь она назвала некоторые характеристики NEXT II в социальных сетях.

AYANEO утверждает, что NEXT II обладает экраном с диагональю 9 дюймов, что не является рекордным для портативных ПК значением. У большинства современных портативных устройств подобного рода дисплей размером около 8 дюймов. NEXT II с более крупным экраном может дать более глубокое погружение в игру. Отличительной чертой экрана можно назвать его высокое разрешение 2400 x 1504 пикселя.

Большинство портативных консолей обладают разрешением 1280 x 800 или 1920 x 1200 и т. д. Прямые конкуренты NEXT II в лице консолей GPD WIN 5 и ONEXFLY APEX обладают разрешением 1920 x 1200, что означает распространённое соотношение сторон 16:10. У NEXT II экран более высокий и узкий, чем у конкурентов. При разрешении 1504p он может работать с частотой обновления до 165 Гц, что приносит плавный и динамичный игровой процесс. При этом нагрузка на системные ресурсы окажется достаточно высокой.

За этот вопрос отвечает 16-ядерный/32-поточный процессор Ryzen AI Max+ 395 на архитектуре Zen 5 со встроенной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 3.5.