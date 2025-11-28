Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Портативная консоль AYANEO NEXT II обладает 9-дюймовым экраном OLED с разрешением 2400 x 1504
Это значение больше, чем у прямых конкурентов

Компания AYANEO стала одной из немногих, анонсировавших портативную игровую консоль на процессоре Strix Halo. Анонс NEXT II состоялся несколько месяцев назад и она позиционировалась как имеющая «эксклюзивный большой экран». Даже после релиза в начале ноября компания не раскрывала размер экрана и его характеристики. Теперь она назвала некоторые характеристики NEXT II в социальных сетях.

AYANEO утверждает, что NEXT II обладает экраном с диагональю 9 дюймов, что не является рекордным для портативных ПК значением. У большинства современных портативных устройств подобного рода дисплей размером около 8 дюймов. NEXT II с более крупным экраном может дать более глубокое погружение в игру. Отличительной чертой экрана можно назвать его высокое разрешение 2400 x 1504 пикселя.

Большинство портативных консолей обладают разрешением 1280 x 800 или 1920 x 1200 и т. д. Прямые конкуренты NEXT II в лице консолей GPD WIN 5 и ONEXFLY APEX обладают разрешением 1920 x 1200, что означает распространённое соотношение сторон 16:10. У NEXT II экран более высокий и узкий, чем у конкурентов. При разрешении 1504p он может работать с частотой обновления до 165 Гц, что приносит плавный и динамичный игровой процесс. При этом нагрузка на системные ресурсы окажется достаточно высокой.

За этот вопрос отвечает 16-ядерный/32-поточный процессор Ryzen AI Max+ 395 на архитектуре Zen 5 со встроенной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 3.5.

#ayaneo
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы РАН заметили необычный маневр межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
В Steam запретили хоррор-игру Horses из-за чрезвычайного натурализма контента
2
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed назвали лучшие видеокарты 2025 года
+
В России будет создан первый в мире гибрид самолёта и дирижабля
5
Хакеры взламывают устройства для доступа к данным из Signal или WhatsApp
+
Обновлённый поезд «Буревестник» прибыл из Москвы в Нижний Новгород в рамках предпусковой обкатки
+
На термоядерном реакторе ИТЭР установлен третий из девяти модулей весом 1100 тонн
2
Ученые раскрыли причину 25 000 подземных толчков в Греции
1
Представлен новый флагманский 110-дюймовый телевизор Huawei Mini-LED
+
Google разрабатывает Aluminium OS - новую большую ОС для настольных систем на базе ИИ и Android
5
Дефицит памяти ударит по рынку ПК в ближайшие месяцы
1
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
6
Покупательнице квартиры певицы Долиной не вернули деньги и предложили самой искать мошенников
6
Т-90М «Прорыв» превзошёл американский Abrams по ремонтопригодности
1
Легендарный УАЗ-469 «Бобик» может вернуться в производство
+
Взломщица EMPRESS заявила о своём окончательном решении покинуть ряды хакеров
1
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
1
Учёные предполагают наличие скрытых измерений Вселенной, свёрнутых в сложные семимерные фигуры
+
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
+
«Ростех» рассекретил документы по советской лунной программе
8

Популярные статьи

8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
65
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
150
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
19
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
6
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
5
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
152

Сейчас обсуждают

Рвем очко Бернигану
17:20
Епать именно я придумал ПНД три кукушки и санитаров ПНД .Ты у меня шишкинс отсасывал всегда .Не выдавай свои хотелки за правду.я тебе за щеку все время давал
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
17:17
я так понимаю это моё фото в профиле?
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
17:16
Чё ты пистишь шлюха дырявая ахаххаха Санитар Оверклокеш это мой самый первый акк на оверах созданнный хз когда и ты мне шестерил когда ещё был Интел энд нвидия-сосер Епать ты ничтожество Кудахцев
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Рвем очко Бернигану
17:16
Мне просто лень.и без меня тебя конча опустят все.И у тебя 7600 несбыточная видимо мечта.примерно как у бернисоса 5050
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
17:14
Не писти это твоя страница как и этот Стим,а ты стал пидором,официально Цхахаххаа
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
17:13
Ни кто не сомневается, что тебя санитары держат в палате.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Рвем очко Бернигану
17:11
Именно я был Санитаром и ты шлюха не придумывай.и никогда в жизини я трахнотуму ослами шишкинсу не шестерил .А вот обоссывал от души .называю клешнепалым содомитом.ослиной дыркой ,просто чуханом и нюх...
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
17:10
Уличная камера в Апшеронске засняла Шешу когда он пошёл в пивняк.
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Панишер 1
17:10
Ты шестерил мне и подпездывал как жучка когда я был санитар Оверклокеш ухахахах и ты это прекрасно помнишь шлюшка. Ухахахах
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Маэстро
17:10
Ты русский язык понимаешь? Тебе 11 раз говорю у меня нет стима и соц сетей. Эбельях1иля
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter