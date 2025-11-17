Эти инвестиции будут сделаны в ближайшие годы в Samsung Display, Samsung SDS и производство чипов

После заключения торгового соглашения между Южной Кореей и США компания Samsung объявила о планах инвестировать 450 трлн корейских вон (около $309 млрд) в течение следующих пяти лет в Южной Корее в развитие своих исследований, разработок и производства. Ещё южнокорейские компании должны инвестировать $350 млрд в США в рамках соглашения о снижении взаимных пошлин с 25% до 15%. В число инвесторов войдут Hyundai, Samsung и SK Group.

Samsung ускорит строительство важного завода по производству чипов в своём кампусе в Пхёнтхэке. Там компания будет производить чипы с использованием своих передовых технологических процессов.

Компания готовится завершить строительство линии по производству чипов Line 5 в Пхёнтхэке в 2027 году. Её эксплуатация запланирована на 2028 год и она поможет удовлетворить спрос на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для серверов искусственного интеллекта.

Разрабатывающая ПО для сторонних компаний Samsung SDS намеревается построить крупный центр обработки данных для ИИ в южнокорейской провинции Чолла. У Nvidia будет закуплено более 15 000 флагманских графических процессоров для ИИ, которые затем будут предложены колледжам, малому и среднему бизнесу, стартапам и университетам.

Samsung Display использует часть инвестиций для запуска полномасштабного производства на своём заводе по производству панелей OLED 8,6-го поколения. Его строят в центральном регионе Южный Чхунчхон.