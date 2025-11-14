Сайт Конференция
Блоги
Блогер
NVIDIA и AMD в начале 2026 года могут поднять цены на видеокарты из-за роста стоимости памяти
Закупочные цены на чипы GDDR растут, как и на другие типы памяти

Согласно информации с китайского форума Board Channel, дефицит памяти DRAM скоро может повлиять на сегмент видеокарт. Одним из важнейших сегментов индустрии DRAM является память GDDR для видеокарт. Сейчас наиболее распространёнными предложениями здесь можно назвать GDDR6 и GDDR7. AMD и Intel используют в своих видеокартах память GDDR6, а NVIDIA применяет в картах последнего поколения более современный тип памяти GDDR7.

Сообщается, что стоимость закупок памяти GDDR DRAM начала расти, что напрямую скажется на видеокартах. NVIDIA и AMD подтвердили рост закупочных цен на GDDR DRAM, хотя пока не анонсировали рост цен на видеокарты.

Предположительно, NVIDIA, AMD и их производственные партнёры поднимут цены на видеокарты к первому кварталу 2026 года или даже в декабре. Не так давно в западных странах карты NVIDIA и AMD начали продаваться по ценам ниже рекомендованной розничной цены. Скоро этот недолгий период может завершиться, если дефицит памяти сохранится.

Недавно сообщалось, что NVIDIA могла перенести или полностью отменить релиз линейки видеокарт GeForce RTX 50 SUPER с увеличенным в полтора раза объёмом видеопамяти. Продукция для сегментов PRO и Workstation для компании может быть более прибыльной, чем игровые видеокарты.

#amd #nvidia #intel #видеокарты #память #dram
Источник: wccftech.com
