Официального заявления по этому поводу сделано не было

В июле 2024 года утечка презентации подтвердила существование игры Aliens Fireteam Elite 2, сиквела кооперативного шутера от третьего лица 2021 года от Cold Iron Studios. В презентации показали наличие пяти архетипов персонажей (Стремительный, Смертоносный, Молчаливый, Командир, Рейнджер). Каждый из них обладает уникальным основным оружием и способностями. Также существует режим «Уничтожение», вдохновлённый классическими режимами «Орды» и отличающийся большим разнообразием сражений и задач.

Было заявлено, что студия планирует выпустить игру в 2025 году, но официального подтверждения этому не было. Теперь издавшая первую игру компания Enad Global 7 объявила, что инвестирует до $6,5 млн в следующую игру от Cold Iron Studios. Её официальный релиз запланирован на 3-й квартал 2026 года. Cold Iron собирается инвестировать дополнительно $1,2 млн из собственных средств.

В пресс-релизе название Aliens Fireteam Elite 2 не упоминается. С учётом прошлой утечки и поскольку это «основанный на крупной кинофраншизе кооперативный экшен-шутер», можно полагать, что речь идёт именно об этой игре.