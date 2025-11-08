Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Глава AMD Лиза Су подтвердила выпуск чипов Venice Epyc и ускорителей Instinct MI400 в 2026 году
Серверные чипы следующего поколения принесут большой прирост производительности и более широкую масштабируемость

На этой неделе появилась информация о планах компании AMD в области центров обработки данных. Лиза Су подтвердила намерение представить в 2026 году процессоры Epyc Venice следующего поколения и ускорители Instinct MI400.

Процессоры Epyc Venice будут основаны на новой архитектуре AMD Zen 6 и производиться по техпроцессу TSMC 2-нм. Это будет первое для AMD применение этого техпроцесса, что должно дать заметный рост производительности на ватт.

Прототипы чипов Venice уже работают в лабораториях AMD, показывая увеличение пропускной способности памяти по сравнению с нынешними поколениями. Каждый процессор Venice сможет предложить до 256 ядер и 512 потоков, при этом будут оптимизированы межсоединения и иерархия кэш-памяти. Компания прогнозирует рост общей производительности на 70% и более. Это позволит решать широкий спектр задач, от облачных вычислений до технического моделирования.

Глава компании Лиза Су сообщила инвесторам во время отчёта по финансовым результатам за 3-й квартал, что разработка платформы Epyc Venice следующего поколения идёт по графику. Крупные поставщики облачных услуг уже начали тестирование платформы.

Также AMD представит семейство ИИ-ускорителей Instinct MI400. В их состав войдут 432 ГБ памяти и пропускная способность будет достигать до 19,6 ТБ/с. Этого будет достаточно для обучения и вывода крупномасштабных моделей. Ускорители отличаются улучшенной архитектурой межсоединений и интегрированными сетевыми возможностями для повышения масштабируемости и энергоэффективности в кластерах.

#amd #процессоры
Источник: techspot.com
Сейчас обсуждают

Снежная королева
12:38
Ни одного русского пьяным за рулем не видела. Вы первый.
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Автомеханик
12:37
Конечно, я же русский
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
12:36
А вы что пьяный на машине ездите?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
swr5
12:22
Очень широкие края экрана.
OmniOne предстаивла карманный мини-ПК с клавиатурой под управлением Windows 11
si-cat
12:10
"..Очень недорого и эффективно, спасибо AMD.." Получил +10 фыпсров в FHD и обделался от счастья 🤣🤣🤣🤣🤣
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
Ezdiumno ru
12:08
Наоборот интересно что это и что будет дальше? А вдруг к нам действительно летят зеленые человечки и пора готовить "хлеб-соль" для торжественной встречи? :))
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
si-cat
12:02
У них столько бойцов нет, чтобы эти кастрюли заполнить. Да и 33 тонны по нашей грязи - добро пожаловать, ребята! 🤣🤣🤣🤣🤣
Германия планирует приобрести до трёх тысяч БМП Boxer
si-cat
11:52
Флудня голимая. 5ххх-серия спокойно может использовать и 2Гб-чипы, да и дядюшка не склонен памятью разбрасываться. Другое дело. что ему сейчас и смысла суетиться нет - квакуренты тихо спрятались под в...
Видеокарты GeForce RTX 5000 Super могут выйти позже из-за дефицита памяти
ФельдшеR
11:47
Видимо свободные демократические страны могут покупать только у других более демократических.) Ибо не свободным странам неожиданно доллар не нужен.
Трамп: США могут разрешить Венгрии покупать нефть у России
Автомеханик
11:43
Сейчас решил поехать в магазин, надо кое-что купить для машины, Ну и я думаю , раз уже такое дело, то надо пивка припить
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
