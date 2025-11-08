Серверные чипы следующего поколения принесут большой прирост производительности и более широкую масштабируемость

На этой неделе появилась информация о планах компании AMD в области центров обработки данных. Лиза Су подтвердила намерение представить в 2026 году процессоры Epyc Venice следующего поколения и ускорители Instinct MI400.

Процессоры Epyc Venice будут основаны на новой архитектуре AMD Zen 6 и производиться по техпроцессу TSMC 2-нм. Это будет первое для AMD применение этого техпроцесса, что должно дать заметный рост производительности на ватт.

Прототипы чипов Venice уже работают в лабораториях AMD, показывая увеличение пропускной способности памяти по сравнению с нынешними поколениями. Каждый процессор Venice сможет предложить до 256 ядер и 512 потоков, при этом будут оптимизированы межсоединения и иерархия кэш-памяти. Компания прогнозирует рост общей производительности на 70% и более. Это позволит решать широкий спектр задач, от облачных вычислений до технического моделирования.

Глава компании Лиза Су сообщила инвесторам во время отчёта по финансовым результатам за 3-й квартал, что разработка платформы Epyc Venice следующего поколения идёт по графику. Крупные поставщики облачных услуг уже начали тестирование платформы.

Также AMD представит семейство ИИ-ускорителей Instinct MI400. В их состав войдут 432 ГБ памяти и пропускная способность будет достигать до 19,6 ТБ/с. Этого будет достаточно для обучения и вывода крупномасштабных моделей. Ускорители отличаются улучшенной архитектурой межсоединений и интегрированными сетевыми возможностями для повышения масштабируемости и энергоэффективности в кластерах.