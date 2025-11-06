Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra всего этого будет лишён

Чем ближе становится дата релиза смартфонов серии Samsung Galaxy S26, тем больше появляется утечек про них и про собственный процессор южнокорейского производителя. Инсайдер @SPYGO19726 в X/Twitter опубликовал характеристики Exynos 2600. Он утверждает, что Samsung переработала стек обработки изображений, «объединив рендеринг графического процессора консольного уровня, синтез изображений на основе ИИ и профессиональное управление RAW-файлами в единый конвейер ISP-NPU».

Многоядерный процессор обработки изображений (ISP) создан по техпроцессу 2-нм GAA от Samsung и может обрабатывать до 320 Мп с одного сенсора или 108 Мп с трёх одновременно. Всего он поддерживает данные с четырёх сенсоров одновременно. Это означает обработку широкоугольных, сверхширокоугольных, телеобъективных и изображений с сенсора глубины одновременно, с HDR-стекингом без задержки срабатывания затвора и тональной компрессией с учётом глубины в режиме реального времени.

ISP поддерживает до семи одновременных входов MIPI. Это позволяет создавать модульные системы камер или даже складные устройства с внутренними и внешними массивами сенсоров.

HDR-процессор может объединять до пяти кадров и обрабатывать 14-битные изображения в формате RAW. Это приносит более детальные и точные цвета при недостаточном освещении.

Exynos 2600 поддерживает съёмку видео на разрешении 8K с поддержкой HDR10+ со скоростью 60 кадров/с или 4K 120 кадров/с.

Чип имеет внутреннюю пропускную способность 1,8 ТБ/с и поддерживает такие ИИ-функции, как сегментация сцены, сверхвысокое разрешение зума и тоновая кривая для каждого объекта.

Эти новшества пока могут остаться невостребованными в Galaxy S26 Ultra. Причина должна быть в том, что большая часть смартфонов будет использовать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который не поддерживает описанную выше функциональность.

Galaxy S26 Ultra получит прежний набор камер, только разрешение 3-кратного телеобъектива вырастет с 10 Мп до 12 Мп. Это означает основную камеру Isocell HP2 с разрешением 200 Мп, сверхширокоугольную камеру Isocell JN3 50 Мп, перископическую камеру IMX854 50 Мп с 5-кратным объективом и селфи-камеру IMX874 12 Мп. Ранее инсайдер Ice Universe заявлял, что основная камера и перископический объектив будут иметь более широкую апертуру.

Зато аппарат может получить обновлённую зарядку. Он будет заряжаться мощностью 55 Вт в первые 15% цикла зарядки, а затем 45 Вт в диапазоне 15–70%.