Крупнейшие технологические компании продолжают сокращать персонал и внедрять ИИ в рабочие процессы

В компании IBM грядёт новый этап увольнений по причине перехода на использование искусственного интеллекта. Компания обещает, что сокращения затронут незначительную долю её рабочей силы, которая к концу 2024 года по всему миру составляла примерно 270 тысяч сотрудников.

Amazon, Meta и Google, в этом году тоже сокращали штат на фоне масштабных изменений на рынке труда. Параллельно с этим они инвестируют огромные суммы в расширение дата-центров , мощностей GPU и программных платформ с поддержкой моделей машинного обучения последнего поколения.

Увольнения в IBM идут на фоне хороших финансовых результатов. За 3-й квартал IBM получила доход в размере $16,33 млрд (+9% за год), что превысило прогнозы аналитиков. Объём заказов на консалтинг и программное обеспечение в области ИИ вырос до $9,5 млрд.

Глава IBM Арвинд Кришна недавно рассказал, что компания смогла заменить несколько сотен сотрудников отдела кадров ИИ-«агентами». Это позволило высвободить ресурсы для набора специалистов по работе с данными и работающих с клиентами специалистов по продажам.

Сейчас IBM занимается созданием квантового компьютера, который можно было бы начать продавать. Подобный ПК намного опередит традиционные компьютеры по вычислительной мощности. В этом направлении IBM приходится конкурировать с Google, Microsoft и несколькими стартапами. Они стремятся создавать более крупных кластеров квантовых чипов, способных в течение следующих пяти лет обеспечить надёжные и отказоустойчивые вычисления. Успех в этой области может преобразовать такие сферы, как прогнозирование, логистика и материаловедение, где традиционные вычисления ограничены.

Следует помнить, что большая часть компаний пока не смогла получить стабильную прибыль от ИИ-инструментов. Аналитики опасаются финансового пузыря и негативных последствия для всей мировой экономики после того, как (и если) этот пузырь лопнет.