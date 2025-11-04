Завершение программы стимулирования продаж электромобилей принесло ожидаемо плохие результаты

Автопроизводитель Hyundai в понедельник опубликовал данные о продажах за первый полный месяц после окончания действия в США программы стимулирования электромобилей. Продажи электромобилей упали более чем на 50% по сравнению с октябрём 2024 года и на 80% с сентября по октябрь. Зато продажи гибридных моделей выросли на 41%. Некоторые гибриды в октябре показали лучшие результаты за всю историю.

Федеральная программа стимулирования электромобилей снижала их стоимость для покупателей на $7 500. Она была завершена в конце сентября, а перед этим желающие поспешили воспользоваться заканчивающейся скидкой.

Отлично проявили себя бензиновые автомобили и гибриды. Продажи у Hyundai выросли на 10% за год, у Kia — на 8%. Октябрь стал лучшим в истории Kia, как и для моделей Hyundai Sonata и Elantra, Tucson, Santa Fe и Palisade.

Продажи Ioniq 5 упали с 4 498 автомобилей в октябре 2024 года до 1 642 в 2025 году, то есть на 63%. Продажи Ioniq 6 упали на 52% — с 837 до 398 автомобилей. Трёхрядный внедорожник Ioniq 9 продаётся первый год и сравнивать не с чем, но число 317 единиц вряд ли впечатлило производителя.

Если же сравнивать с нынешним сентябрём, тогда было продано 8 408 экземпляров Hyundai Ioniq 5 814 экземпляров Ioniq 6 и 1 075 внедорожников Ioniq 9.

Продажи электромобилей Kia также упали. Продажи EV6 сократились с 1 732 в октябре 2 024 до 509 автомобилей, а трёхрядных EV9 — с 1 941 до 666. В сентябре Kia продала 3 094 EV9 и 2 115 EV6.

Автомобильные аналитики ждали резкое падение продаж электромобилей в октябре, на 60% и более. Наверняка сходные результаты покажут другие бренды, хотя не все они публикуют статистику ежемесячно.