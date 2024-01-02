Производители смартфонов получают дополнительный выбор систем на чипах

Unisoc является не таким громким именем на рынке производителей мобильных процессоров, как Qualcomm, Apple, Samsung или MediaTek. Однако, эта компания не новичок в своём деле и создаёт достаточно популярные в Азии чипы. Очередным таким чипом может стать представленная недавно модель Unisoc T765 5G, которая в этом году может найти применение в смартфонах средней ценовой категории.

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Создаётся чип на техпроцессе 6 нм EUV (TSMC). Здесь есть два вычислительных ядра A76 2,3 ГГц и шесть ядер A55 2,1 ГГц. Поддерживается память LPDDR4x на частоте до 2133 МГц и хранилища eMMC5.1/UFS 3.1/UFS 2.2. Этого должно хватить для каждодневной работы и не самых тяжёлых игр.

Графику обрабатывает Arm Mali-G57 MC2 на частоте 850 МГц. Есть поддержка экранов с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, HDR 10+ и VRR.

В состав чипа входит процессор обработки изображений Vivimagic 6.0 собственного производства с четырёхъядерной архитектурой. Поддерживаются основные камеры до 108 Мп или три камеры 4 Мп, 20 Мп и 13 Мп. Среди других фотографических возможностей многокадровое шумоподавление, HDR, распознавание сцен на основе ИИ и портретный режим.

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Среди стандартов связи есть поддержка от 2G до 5G. В последнем случае имеется агрегация двух несущих для повышения скорости передачи данных и обеспечения полосы пропускания до 130 МГц. Есть поддержка двух SIM-карт и звонков через Wi-Fi.