Раскрыта некоторая информация о конфигурации Switch 2.

С момента выхода в 2017 году Nintendo Switch стала одним из самых успешных игровых устройств в истории, продав более 140 млн экземпляров. Её гибридный дизайн, эксклюзивные хиты вроде "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" и доступная цена покорили миллионы игроков. Однако с намёками компании на новое поколение консолей ажиотаж сместился в сторону Switch 2. Недавние утечки и аналитические прогнозы позволяют составить примерный "портрет" долгожданного устройства.

Оригинальная Switch при всех достоинствах уступала конкурентам в производительности. Преемник, судя по данным, исправит этот недостаток. Основой станет новый чипсет NVIDIA Tegra с архитектурой, близкой к современным графическим решениям. Ожидается, что консоль приблизится к возможностям PlayStation 4 и Xbox One, а благодаря технологиям вроде DLSS может предложить 4K-рендеринг в док-режиме. Это откроет путь к играм с детализированными текстурами, продвинутым освещением и стабильным 60 FPS. Обновлённые ОЗУ и встроенная память ускорят загрузку и поддержат более требовательные проекты. Главное изменение — 8-дюймовый дисплей (против 6.2" у предшественника) с разрешением 1080p, что улучшит детализацию в портативном режиме. Хотя тип матрицы (LCD или OLED) не подтверждён, увеличение площади экрана сделает игровой процесс комфортнее. Joy-Con сохранят модульность, но получат магнитное крепление, снижающее риск поломок, и эргономичные улучшения. Регулируемая подставка, как в модели Switch OLED, добавит устойчивости при игре вне док-станции.

Nintendo традиционно ценит лояльность фанатов, поэтому Switch 2, вероятно, поддержит игры предыдущего поколения — как физические картриджи, так и цифровые версии. Некоторые проекты, например "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", могут получить патчи для повышения разрешения или частоты кадров. Не останутся без внимания и новые эксклюзивы: слухи указывают на готовящиеся части "Mario", "Splatoon" и, возможно, сюрпризы от партнёров вроде "Metroid Prime 4".

Официальный анонс состоится 2 апреля 2025 года в рамках трансляции Nintendo Direct. Аналитики прогнозируют старт продаж в конце 2025 — начале 2026 года. Стоимость консоли составит $399–499, что объясняется инфляцией и технологическими улучшениями. Несмотря на рост цены, Switch 2 останется доступнее конкурентов вроде PlayStation 5 и Xbox Series X, сохранив статус оптимального выбора для семей и мобильных геймеров.