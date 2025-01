Если OPPО посчитает данные фотографии нарушением коммерческой тайны, то инсайдер может быть наказан крупным штрафом.

Известный китайский блогер Чэнь Чжэнем опубликовал в социальных сетях информацию о переводе 5 миллионов юаней (около 68 млн рублей) компании Lynk & Co Automobile. Причина столь крупного платежа оказалась в нарушении соглашения о конфиденциальности. Как выяснилось, Чэнь Чжэнь преждевременно раскрыл информацию о готовящейся к выпуску модели Lynk & Co 09. Это стало грубым нарушением договора, заключенного между блогером и автопроизводителем. Сумма штрафа в 5 миллионов юаней была прописана в соглашении, что говорит о серьёзности намерений Lynk & Co защищать свои коммерческие тайны.

Однако на этом история не закончилась. Буквально через три дня, 23 января, Чэнь Чжэнь снова оказался в центре внимания. На этот раз он опубликовал фотографии ещё не анонсированного смартфона OPPO Find N5 со складным экраном. Учитывая, что устройство все ещё находится в разработке и не было официально представлено, такой поступок вызвал новую волну обсуждений. Пользователи сети отреагировали на это с юмором, предполагая, что теперь и OPPO может выставить блогеру счет на 5 млн юаней. Некоторые шутили, что Чэнь Чжэнь, похоже, "прыгает" между возможностью получения предупреждений от разных производителей.