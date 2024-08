Переключатели используют магнитные датчики для обнаружения нажатий клавиш, с возможностью настраивать точку срабатывания.

Keychron, известный производитель механических клавиатур, недавно анонсировал выпуск своей новейшей модели K2 HE в Европе. Эта клавиатура, доступная для краудфандинга на Kickstarter, представляет собой инновационное решение, сочетающее в себе передовые технологии переключения, широкие возможности подключения и стильный дизайн.

реклама

Дизайн K2 HE соответствует серии K2, который отличается компактной 75%-ной раскладкой, размерами 320,5 мм x 126,2 мм x 40,7 мм и весом около 965 граммов. Клавиатура выполнена в темно-черно-белой цветовой гамме с акцентами из розового дерева, что придаёт ей тонкий минималистичный, но стильный вид. K2 HE также оснащена RGB-подсветкой с 22 режимами, прочными двухкомпонентными колпачками клавиш из ПБТ и винтовыми стабилизаторами печатной платы для лучшей устойчивости при наборе текста. K2 HE предлагает несколько вариантов подключения, включая USB Type-C (проводной), Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 2,4 ГГц. Клавиатура поддерживает подключение нескольких устройств и позволяют пользователям легко переключаться между ними. Кроме того, K2 HE оснащена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мА*ч.

Ключевой особенностью K2 HE являются её магнитные переключатели Gateron с эффектом Холла, которые обеспечивают мягкое тактильное ощущение с силой срабатывания 40 г и силой нажатия 60 г. Эти предварительно смазанные двухрельсовые переключатели имеют срок службы до 150 миллионов нажатий клавиш. Более того, переключатели используют магнитные датчики для точного обнаружения нажатия. Это позволяет пользователям настраивать точки срабатывания от 0,1 мм до 3,8 мм, в зависимости от необходимости в наборе текста или игры. Клавиатура также поддерживает горячую замену, что означает, что пользователи могут легко заменять переключатели без необходимости пайки. Это делает K2 HE чрезвычайно универсальным и легконастраиваемым устройством.

Ещё одна уникальная особенность K2 HE - это управление нажатием клавиш, позволяющее назначать несколько действий одной клавиши в зависимости от нужды. Пользователи могут точно настраивать параметры, такие как точки срабатывания, макросы и шаблоны RGB, с помощью веб-конфигуратора Keychron Launcher. Поставки Keychron K2 HE начнутся в октябре 2024 года.