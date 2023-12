Основные характеристики нового VIA 14 Pro включают 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 в базовой комплектации, два слота SSD M.2 со скоростями PCIe 4.0 X4, устройство чтения карт памяти microSD и 14-дюймовый экран LTPS-IPS с разрешением 2880x1800.

Хотя процессоры AMD Phoenix весьма мощные благодаря Radeon 780M iGPU и отлично подходят для ультрабуков, большинство производителей компьютеров OEM все равно предпочитают использовать дискретную графику (dGPU) и включать ее в игровые ноутбуки. Однако, компания Schenker решила отойти от этой традиции и представила ультрабук AMD Phoenix без опции dGPU, выпустив модель VIA 14 Pro. Schenker VIA 14 Pro имеет процессор Ryzen 7 7840HS, 14-дюймовый дисплей разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, а также стильный дизайн и конкурентоспособную цену. Корпус Schenker VIA 14 Pro выполнен из алюминия, очень тонкий и легкий — всего 18,3 мм и 1,39 кг. Несмотря на такие габариты, устройство оснащено надежной системой охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя 45-мм вентиляторами, способными обеспечить работу процессора с полной мощностью и обеспечивающими высокую производительность в Cinebench R23 (до 15 848 баллов). Большую роль в достижении таких результатов играет 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400, которая идет в базовой конфигурации и хорошо дополняет производительность Radeon 780M. Для хранения данных предусмотрены 2 слота M.2 с поддержкой PCIe 4.0 X4.

Что касается дисплея, VIA 14 Pro оснащен экраном LTPS-IPS с разрешением 2880×1800 и переменной частотой обновления 60 Гц или 120 Гц. Максимальная яркость составляет 300 нит, а цветовая гамма охватывает 95% sRGB. Экран также поддерживает технологию Freesync и может поворачиваться на 180 градусов для большей гибкости использования. Порты включают 2 порта USB-C 3.2 Gen 2 (с поддержкой режимов DP и PD), 2 порта USB-A 3.2 Gen 1 (с поддержкой режима PD), HDMI 2.0 для вывода видео, комбинированный аудиоразъем и слот для карт памяти microSD. Беспроводное подключение осуществляется через Wi-Fi 6 + BT 5.2. В комплект поставки также входит аккумулятор емкостью 60 Вт*ч, зарядка которого осуществляется через порты USB-C и обеспечивает до 11 часов автономной работы. Цены на VIA 14 Pro весьма конкурентоспособны на европейском рынке, стартовая конфигурация с процессором R7 7840HS, 32 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD Samsung 980 доступна для предварительного заказа по цене всего 1099 евро. Первые поставки ожидаются в январе 2024 года.