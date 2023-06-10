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Новый Assassin’s Creed Mirage обещает вернуться к корням: акцент на паркур и скрытные убийства
Главной механикой игры снова станет стелс.
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Несколько недель назад, во время долгожданной выставки PlayStation Showcase, нам дали возможность увидеть Assassin's Creed Mirage в действии, и реакция была несколько неоднозначной. Хотя многие были в восторге от возвращения к корням франшизы в плане геймплея, визуальное представление не смогло предложить ничего революционного. Кроме того, были сомнения в том, сможет ли Ubisoft действительно выполнить свое обещание о ностальгическом, олдскульном опыте Assassin's Creed.

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Однако теперь Ubisoft представила видеоролик разработчиков Assassin's Creed Mirage, посвященный особенностям игры, и, возможно, он изменит некоторые мнения. Команды разработчиков из Ubisoft Bordeaux и Ubisoft Montreal явно посвятили себя воссозданию сущности оригинальной трилогии AC с сильным акцентом на паркур и скрытные убийства.

Хотя игра, несомненно, построена на фундаменте Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Mirage пересмотрит механику передвижения своего главного героя. Он получит повышенную скорость, ловкость, а механика паркура будет выглядеть гораздо более плавной, органично сочетая классические движения с новыми захватывающими дополнениями.

"Многие полюбившиеся элементы из прошлых игр триумфально возвращаются. У нас есть угловой замах, возможность перепрыгивать через предметы и лифты, которые обеспечивают быстрый доступ к более высоким точкам обзора. Кроме того, мы ввели новые приемы, такие как прыжок с шестом, позволяющий игрокам преодолевать широкие промежутки между крышами".

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В Assassin's Creed Mirage большое внимание уделяется стелсу, который отменяет лобовые сражения в пользу тактики скрытности. К счастью, главный герой сможет похвастаться разнообразными анимациями убийств.

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#ubisoft #игры #assassin’s creed
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