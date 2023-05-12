Общая стоимость их видеокарт оценивается в $15 млрд

Компании инфраструктуры для добычи криптовалют, такие как Hive Blockchain и Hut 8 Mining, изучают прибыльные перспективы извлечения выгоды из своей значительной вычислительной мощности, основанной на графических процессорах. Согласно отчету Bloomberg, по мере того, как прибыльность и возможности криптовалютного рынка сокращались, эти компании оказались в удачном положении, чтобы "оседлать волну" другой революционной сферы – искусственного интеллекта (ИИ).

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Около 15 миллиардов долларов США было инвестировано крупными майнерами в графические процессоры, которые использовались для добычи токенов на основе блокчейна. Однако финансовая жизнеспособность многочисленных предприятий криптомайнинга была резко подорвана в сентябре прошлого года из-за события Ethereum Merge. Оно ознаменовало переход популярной криптовалюты, добываемой с помощью видеокарт, от Proof-of-Work к Proof-of-Stake.

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В то время как многие праздновали "освобождение" миллионов графических процессоров, представляя, как они попадут в руки энтузиастов ПК или геймеров, некоторые майнеры упорно продолжали добывать биткоин. Эти майнеры всё оставшееся время искали альтернативные возможности для добычи криптовалют и ожидали возрождения криптоиндустрии. По данным Bloomberg компании Hive Blockchain и Hut 8 Mining сегодня получают значительную прибыль путём развития сектора искусственного интеллекта.