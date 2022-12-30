Сегодня магазин Epic Games Store начал раздачу последней бесплатной игры в честь новогодних праздников: ей, как не трудно было догадаться по подсказкам, оказался стелс-экшен Dishonored. В частности, речь идёт об обновленной Dishonored: Definitive Edition, которая включает дополнения Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, Void Walker's Arsenal и The Brigmore Witches. Вместе с Dishonored Epic раздаёт ещё и многопользовательский шутер Eximius: Seize the Frontline
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Обе игры будут доступны неделю (до 5 января следующего года), однако россияне их забрать официально не смогут. Чтобы получить тайтлы, нужно создать новый аккаунт любой другой страны через VPN и уже с него загрузить "новогодние подарки" Epic Games.
Несмотря на то, что магазин бесплатно раздал огромное количество игр, некоторые игроки всё равно остались недовольны. По словам пользователей, последняя игра должна была оказаться более крупным и известным Triple-A проектом. Один из геймеров умело описал ситуацию с Dishonored так: "Это хорошая игра, но плохая раздача". В комментариях на Reddit игроки не скрывают своего разочарования.
Напомним, с 5 по 12 января Epic будет бесплатно и навсегда раздавать популярный симулятор Kerbal Space Program и дополнение для игры Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Сам тайтл, чтобы в него поиграть, придётся купить.