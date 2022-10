А также один совершенно новый проект.

Незадолго до выхода видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 компания CD Projekt RED рассказала, что работает сразу над несколькими совершенно новыми играми. Три из них будут посвящены вселенной "Ведьмака", а одна – продолжению Cyberpunk 2077 (сиквел). Пока что все они не имеют названий, поэтому условно обозначаются кодовыми именами.

Orion

Сиквел Cyberpunk 2077. Разработкой занимается сама CDPR. Дата выхода не называется, подробности неизвестны. Единственная зацепка, о которой рассказали в компании, – это сюжетное дополнение Phantom Liberty, которое должно выйти в 2023 г.

Project Polaris

Первая игра по вселенной "Ведьмака". Анонс в 2022 г. Разработка ведётся на движке Unreal Engine 5.

Canis Majoris

Вторая игра по вселенной "Ведьмака". Никак не связана с уже существующей сюжетной линией. Жанр – RPG. Разработкой занимается сторонняя студия под руководством CD Projekt RED.

Sirius

Третья игра по вселенной "Ведьмака". Крупный проект, который будет сочетать в себе однопользовательский и многопользовательский режим, а также кампанию с полноценными квестами. Разрабатывается студией The Flame in the Flood, CDPR принимает участие.

Hadar

До сих пор неизвестный проект. Разрабатывается с нуля. На момент анонса находится на стадии проектировки сеттинга. В ближайшие несколько лет выход не планируется.

