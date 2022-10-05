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CD Projekt RED анонсировала три новые игры по "Ведьмаку" и продолжение Cyberpunk 2077
А также один совершенно новый проект.
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Незадолго до выхода видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 компания CD Projekt RED рассказала, что работает сразу над несколькими совершенно новыми играми. Три из них будут посвящены вселенной "Ведьмака", а одна – продолжению Cyberpunk 2077 (сиквел). Пока что все они не имеют названий, поэтому условно обозначаются кодовыми именами.

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Orion
Сиквел Cyberpunk 2077. Разработкой занимается сама CDPR. Дата выхода не называется, подробности неизвестны. Единственная зацепка, о которой рассказали в компании, – это сюжетное дополнение Phantom Liberty, которое должно выйти в 2023 г.

Project Polaris
Первая игра по вселенной "Ведьмака". Анонс в 2022 г. Разработка ведётся на движке Unreal Engine 5.

Canis Majoris
Вторая игра по вселенной "Ведьмака". Никак не связана с уже существующей сюжетной линией. Жанр – RPG. Разработкой занимается сторонняя студия под руководством CD Projekt RED.

Sirius
Третья игра по вселенной "Ведьмака". Крупный проект, который будет сочетать в себе однопользовательский и многопользовательский режим, а также кампанию с полноценными квестами. Разрабатывается студией The Flame in the Flood, CDPR принимает участие.

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Hadar
До сих пор неизвестный проект. Разрабатывается с нуля. На момент анонса находится на стадии проектировки сеттинга. В ближайшие несколько лет выход не планируется.
Источник.

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#cd projekt red #cyberpunk 2077 #ведьмак #the witcher #cdpr
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