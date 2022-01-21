Никаких запретов, соответственно, не предвидится.

Недавно российский Центробанк навел в сети огромного шороху заявлением о том, что на территории РФ нужно заблокировать все виды криптовалютного оборота по примеру Китая. Никакого майнинга, продажи/покупки и т.д. После этого СМИ начали обсуждать тему и пытаться найти корень такого резкого неоднозначного заявления от Центробанка. Популярности набрала версия, что в Центральный Банк РФ "позвонили" из ФСБ с просьбой запретить криптовалюту как таковую. Полностью и навсегда.

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Ещё более интересные детали поступают с портала "Газета.Ru", редакторы которого выпустили новость о реальной причине "ссоры" Центробанка и виртуальных денег. По словам ресурса, их собственный источник внутри Центробанка выяснил, что орган и в планах не имел что-либо запрещать или блокировать для всех граждан. Тем более криптовалюты.

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Как оказалось, Центробанк искал тему для "самопиара" в интернете, чтобы СМИ ярко отреагировали и тем самым повысили упоминания организации. Из множества спорных тем самой обсуждаемой выбрали именно криптовалюты, после чего последовало внезапное заявление о запрете. Кроме того, посыл Центробанка помог бы собрать достаточное количества мнений от экспертов, чтобы в дальнейшем, при необходимости, иметь под рукой нужные данные. Такой себе "соцопрос" получается. Статья от "Газета.Ru" была удалена без объяснений, но сохранилась в кэше гугла. Вот она.