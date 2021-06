С начала прошлого месяца Илон Маск негласно "объявил войну" первой криптовалюте. Вначале он обрушил её курс почти вдвое, выступив с речью на шоу Saturday Night Live, а после ещё несколькими твитами окончательно закрепил стоимость биткоина на 40-а тысячах долларов. Такие резкие и необдуманные действия вызвали бурную реакцию со стороны трейдеров. В частности, слово взяла хакерская группировка Anonymous.

Короткое видео на YouTube, которое Anonymous опубликовали вчера утром, чётко даёт понять, как хакеры относятся к действиям миллиардера. Голос на фоне сообщает зрителям, что трейдеры обязаны понимать риски перед вложением в криптовалюту, но сообщения Илона Маска содержат откровенно издевательский подтекст.

Также американского инженера обвинили в том, что его последние твиты насчёт Bitcoin беспорядочны: вчера он писал, что поддержит биткоин, и его курс повышается, а сегодня он перечисляет крупнейшие недостатки криптовалюты, опуская её курс вниз. При этом неизвестно, зарабатывает ли он на этом или нет. Кроме криптовалют Anonymous затронули тему колонизации Марса. По мнению группировки, во время первых полётов на Красную планету люди будут попросту умирать. Такой подход со стороны SpaceX хакеры осуждают. В конце ролика голос сообщает, чтобы Илон Маск готовился к ответному удару.

We are Anonymous! We are Legion! Expect us. Мы Анонимус. Мы Легион. Жди нас.