Меньше недели назад мы сообщали вам о том, что долгожданная GTA 6 получила ещё один новый трейлер, показывающий интересующие фанатов моменты из будущей игры. После многочисленных утечек от разных инсайдеров, не может быть никаких сомнений, что Rockstar Games уже долгое время занимается разработкой шестой части знаменитой франшизы.

Как и месяц, год или два назад, компания не делится подробностями разработки. Очевидно, игру планируют представить в самом лучшем виде, не испортив её сюжет утечками, тем самым избежав потери значительной части прибыли. Пример – студия Naughty Dog, которая не вовремя пустила процесс создания культового продолжения The Last of Us на самотёк. Вследствие этого важные сюжетные детали были рассекречены, и тысячи геймеров потеряли интерес к игре. К счастью, Rockstar подобную ошибку не повторит.

Сегодня вместе с компанией трудятся фанаты GTA 5. Они постоянно поддерживают тему о Grand Theft Auto "на плову", чтобы продержать её до самого анонса игры, а после – её релиза. Недавно на YouTube появился ещё один трейлер для GTA 6. Его опубликовал канал MusicXitRu. Действия в нём происходят в совершенно новом городе под названием Khiva Sity. Не исключено, что его создали сами разработчики с целью выяснения предпочтений фанатов.